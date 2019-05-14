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Şehit annesi “yılın annesi” seçildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap’ın annesi Zahide Kasap, “yılın annesi” seçildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap'ın annesi Zahide Kasap, “yılın annesi” seçildi.


Van'ın Gürpınar Belediyesi ve İlçe Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği Anneler Günü programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gürpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahilerin okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla devam etti.


Konuşmaların ardından, Gürpınar İlçe Emniyet Müdürü Soner Kirtil'in eşi Neslihan Kirtil, şehit annesi Zahide Kasap'a "yılın annesi" ödülünü takdim etti.


Ödül sonrası şehit annesi Kasap, duygu dolu anlar yaşadı.

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