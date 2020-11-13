Şehit Eren Bülbül'ün ismi Erciş'te yaşatılacak

Van'ın Erciş ilçesi Karakoyunlu Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenler, “Sıfır Atık” projesi kapsamında okula kazandırdıkları halı sahaya 2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit olan Eren Bülbül'ün ismini verdi.

Emine Erdoğan'ın tüm Türkiye'de başlatmış olduğu “Sıfır Atık” projesi kapsamında Türkiye genelinde yeni projeler üretilirken, bir yeni proje de Van'ın Erciş ilçesinden geldi. İlçenin Karakoyunlu Anadolu Lisesinde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri Caner Zorlu, Cesur Akkaya ve Sururi Ekiz, “Sıfır Atık” projesi kapsamında okullarına halı saha kazandırdı. Proje kapsamında Erciş Şehir Stadyumu'nun atıl durumundaki suni çimlerini değerlendiren öğretmenler, okul bahçesinde 30x50 metre ölçülerindeki eski toprak sahayı suni çimle kapladı. Alt yapı çalışmalarında Erciş Belediyesinden destek alarak sahayı suni çim ile yenileyen öğretmenler, sahaya 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ismini verdi.

Halı sahanın açılışı için okul bahçesinde program düzenlendi. Programa katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Sıfır Atık projesinin önemine değindi. Mehmetbeyoğlu, “Muhterem Hanımefendi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu Sıfır Atık projesi kapsamında böyle bir değeri tekrar insanımızın ve Karakoyunlu Anadolu Lisesi öğrencilerimizin hizmetine sunmak takdire şayandır” dedi.

Projenin tamamlanmasında Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesinden büyük destek gördüklerini belirten beden eğitimi öğretmeni Caner Zorlu, "Kaymakamımız Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun desteklerinden dolayı bu halı sahaya bir isim vermesini rica ettik. O da bu vatan evladı Eren Bülbül'ün ismini vermeyi uygun buldu" şeklinde konuştu.