Şehit güvenlik korucu Kılağus için mevlit okutuldu

Van'ın Edremit ilçesinde evine gittiği sıra PKK üyeleri tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Fuat Kılağus için mevlit okutuldu.

Bölücü terör örgütü PKK üyeleri tarafından 16 Mart 2018 tarihinde düzenlenen suikast sonucu evinin önünde şehit edilen güvenlik korucusu Fuat Kılağus, şehadetinin birinci yılında dualar ile anıldı. Van'ın Çatak ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 1977 doğumlu olan Fuat Kılağus, 1999 yılında güvenlik korucusu olarak göreve başladı. Yıllarca bölücü terör örgütü ile olan mücadelede kahramanca aktif rol alan Fuat Kılağus, son olarak 16 Mart 2018 günü saat 21:00 sıralarında Edremit ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesinde bulunan evine girerken hain PKK terör örgütü üyeleri tarafından kendisine yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederek şehit oldu. Evli ve 6 çocuk babası olan Fuat Kılağus, şehadetinin birinci yıl dönümünde il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaşın katılımı ile Edremit ilçesinde bulunan Yukarı Suseposu Camiinde öğle namazı sonrası okunan mevlit ve dualarla anılarak, katılan vatandaşlara lokma dağıtıldı.