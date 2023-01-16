Şehit Güvenlik Korucusu Nusret Yalçın Kütüphanesi törenle açıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen kaza sonucu şehit olan Güvenlik Korucusu Nusret Yalçın adına yaptırılan kütüphane törenle hizmete açıldı.

“Şehit Kütüphaneleri” projesi bünyesinde Mehmet Tahir Taşer İlk ve Ortaokulunda yapımı tamamlanan Şehit Güvenlik Korucusu Nusret Yalçın Kütüphanesinin açılışı için tören düzenlendi. Burada konuşan Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçedeki 6 okulda şehit kütüphanesi yapıldığını belirtti. Öğrencilerin kitaba ve çalışma ortamına ulaşma imkanına kavuştuğunu ifade eden Türker, eğitim öğretime verilen değerle eğitim camiasının mutlu olduğunu kaydetti. Devletin daima şehit ve gazilerinin yanında olduğunu söyleyen Türker, kütüphanelere şehitlerin isimlerinin verilmesinin daha da anlamlı olduğunu belirtti. Şehitlere rahmet dileyen Kaymakam Türker, projeye destek veren hayırsever ve paydaşlara ise teşekkür etti.

Yapılan konuşmasının ardından Kaymakam Türker, beraberindekilerle açılış kurdelesini keserek kütüphaneyi gezdi.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ethem Atay, Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Eyüp Okusal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü M. Necip Çınarcı, Ziraat Odası Başkanı Nesim Ertopçu, SYDV Müdürü Hüseyin Efeoğlu, projede emeği geçen iş adamları Vesim Eronaç, Emrah Ertopçu ve Nasır Bilici ve şehit aileleri katıldı.