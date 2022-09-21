Şehit Mehmet Tamis'in adı kütüphanede yaşatılacak

Van'da ‘Köy Okulları Yardımlaşma Projesi' gönüllüleri, Ortanca İlkokul ve Ortaokulu'nda şehit Mehmet Tamis adına kütüphane oluşturdu.

Şehit Mehmet Tamis adı verilen kütüphanenin açılışına İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Erçek, Okul Müdürü Muhammet İşiyok, Proje Sorumlusu Ali Yavuzer, gönüllüler ve öğretmenler katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Köy Okulları Yardımlaşma Proje Sorumlusu Ali Yavuzer, inşa edilen her bir kütüphanenin bir hayat olduğuna vurgu yaparak, “Çocuklarımızın çevirdikleri her sayfanın hayatlarında yeni bir sayfa olsun diye köylerimize gönüllülerimizle birlikte kütüphane kurmaya devam ediyoruz. Köy Okulları Yardımlaşma Projesi olarak, şehit Mehmet Tamis adına Ortanca İlkokul ve Ortaokuluna kurduğumuz kütüphanenin kurulacağı sınıfı, çocukların gelişim özelliklerini göz önüne alarak boyadık ve yine gönüllülerimizin haftalar süren çalışmaları sonucu kütüphanenin kurulumunu tamamladık. Bugün de çocuklarımızın ruhlarını besleyerek, hayal gücüne ışık olacak kütüphanenin açılışını kütüphanenin asıl sahibi olan çocuklarımızla gerçekleştirdik. Onlara ölümsüz bir hediye bırakmış olduk. Bu güzelliklere istinaden İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Erçek başta olmak üzere gönüllülerine ve okul öğretmenlerine teşekkür ediyorum” dedi.

Okul Müdürü Muhammet İşiyok ise okulda bir kütüphanenin kurulması ve kütüphaneye şehidin isminin verilmesinin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, “Bir vefa örneği gösteren ve böyle güzel bir projeyi başlatıp hayata geçiren Köy Okulları Yardımlaşma Projesine çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çocuklarımızın geleceğine ışık olsun” ifadelerini kullandı.