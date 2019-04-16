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Şehit Muğdat Çelik için anma programı

Şırnak’ta geçen yıl PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Muğdat Çelik için şehadetinin 1.

Şırnak'ta geçen yıl PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Muğdat Çelik için şehadetinin 1. yıldönümü nedeniyle memleketi Van'ın Erciş ilçesinde mevlit programı düzenlendi.


Vanyolu Caminde öğle namazının ardından düzenlenen programa Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, Şehit Muğdat Çelik'in ailesi ile vatandaşlar katıldı.


Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, okunan mevlit, ilahiler ve duaların ardından sona erdi.

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