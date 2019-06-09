Şehit Uzman Çavuş Sağlam için mevlit okutuldu

VAN (İHA) – Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın şehadetinin birinci yılında memleketi Van'ın Erciş ilçesinde mevlit okutuldu.

Lice'de 24 Mayıs 2018 tarihinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) şehit düşen Uzman Çavuş Uğur Sağlam için mevlit programı düzenlendi. Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Hazreti Ömer Camisinde ikindi namazı sonrası düzenlenen programa Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, askeri ve sivil erkan, çok sayıda güvenlik korucusu ile vatandaşlar katıldı. Mevlidin ardından şehit babası Yaşar Sağlam tarafından davetliler onuruna yemek ikramında bulunuldu.