Şeker-İş Erciş Şube Başkanlığına Yusuf Özlek seçildi

Olağan Genel Kurulu yapıldı. 3 başkan adayının yarıştığı genel kurulda Yusuf Özlek başkan seçildi.

Şeker-İş yemekhanesinde yapılan genel kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şeker-İş Erciş Şube Başkanı Yavuz Şahin ve misafir şube başkanlarının konuşmasının ardından kürsüye gelen Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Sendika olarak şeker sanayide çalışan tüm işçilerin haklarını koruma mücadelesinden hiçbir zaman taviz vermediklerini belirten Gök, “Çalışma hayatının çok sorunları var, hep birlikte yaşayıp görüyoruz. Hak arama mücadelemizde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin, dünyanın sorunları var. Bizler aynı tabaktan çeşitli siyası görüşlerle veya kimliklerle bu ülkenin vatandaşları olarak aynı çanakta yemek yemeye devam edeceğiz. Onun için birbirimizi kırmadan, dökmeden, empati yaparak, birbirimize baskı yapmadan tartışmamız gerekir. Bu vesile ile yapılacak 9. Olağan Genel Kurulu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Denetim kurulunun faaliyetlerinin ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi. 405 üyeden 386'sının katılım sağladığı seçimlerde 183 üyenin oyunu alan Yusuf Özlek, Şeker-İş Erciş Şube Başkanı seçildi. Seçimlerin ardından bir teşekkür konuşması yapan Özlek, birlik ve beraberlik içerisinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte mesai arkadaşlarının hep yanında duracaklarını belirterek, "Gelecek 4 yıllık süreçte bu fabrikanın bacasının tütmesi için yönetimim ile birlikte sizlere hizmetkarlık yapacağız. Oy veren, vermeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyor, eski yönetim kurulu başkan ve üyelerine de bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri sizlere karşı hiçbir zaman mahcup etmesin” dedi.