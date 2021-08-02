İhlas Haber Ajansı

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Sel suları otomobili sürükledi

Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen selin sürüklediği otomobille vatandaşların paniği saniye saniye kameralara yansıdı.

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen selin sürüklediği otomobille vatandaşların paniği saniye saniye kameralara yansıdı.


Başkale ilçesinde öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Başkale ilçesinin en kalabalık caddesi olan Mahmut Ertuş Caddesi'ni kaplayan sel suları, park halindeki otomobili sürükledi. Metrelerce sürüklenen otomobil ile vatandaşların panikle bağrışmaları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.


Öte yandan, İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi bölgesinde meydana gelen sel ise hasara yol açtı.

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