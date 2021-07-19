Sel suları şelaleyi coşturdu

Van'ın Muradiye ilçesinde yağan yağmur sonrası Muradiye Şelalesi'nin rengi aniden değişmesi ve coşması saniye saniye görüntülendi.

Muradiye ilçesinde geçtiğimiz hafta belli aralıklarla etkili olan sağanak yağış, bazı ev ve etkili arazilerin su altında kalmasına neden oldu. Yılın her ayında yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Muradiye Şelalesi'ni ziyarete gelen vatandaşlar, şelaleyi görüntülerken ilginç bir olaya tanık oldular. Ziyaretçilerden biri şelaleyi görüntülerken, sakin ve beyaz akan suyun saniyeler içerisinde hem renginin değiştiği hem de hızının artığını fark etmesi üzerine görüntü çekmeye devam etti. 2 dakika içerisine debisi yükselen suyun rengi değişen şelalenin bir anda çağlayan gibi akmaya başlamasıyla farklı bir görüntü ortaya çıktı.