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Sel tarım arazilerine zarar verdi

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.


İlçeye bağlı Yeni Mahalle Aşağı Batkan Sokak ve bazı kırsal mahallelerde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, sel suları bölgenin önemli geçim kaynaklarından yonca ekili arazilere zarar verdi. 30 dönüm arazisi sular altında kalan mahalle sakinlerinden Resul Koç, tarım ürünlerinde hasar meydana geldiğini belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti. Çiftçilikle geçimini sağladığını söyleyen Koç, “Ben çiftçiyim. Geçimimi tarım ve hayvancılıkla sağlıyorum. Bugün sel ve dolu arazimi vurdu. Yaklaşık 50 dönüm arazim zarar gördü. Tarlada yonca yetiştiriyorum, küçükbaş hayvanlar için ot alacak param yok. Maddi durumum yetersiz, yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

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