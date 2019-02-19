Selçuklu Mezarlığı kar altında

Van'ın Gevaş ilçesinde yağan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, güzel görüntüler de oluşturdu.

Gevaş'ta hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, güzel görüntülerin oluşmasına da neden oldu. Günlük hayatta zorlukların yaşanmasına neden olan kar yağışı, tarihi alanlarda ise seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. İlçede yer alan tarihi Halime Hatun Kümbeti ve Selçuklu Mezarlığı, karla birlikte muhteşem bir görüntüye büründü.