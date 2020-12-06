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Şerefiye Caddesi'ndeki kavşak düzenlemesine başlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, Şerefiye Caddesi’nde yapacağı yeni kavşak düzenlemesi için kamulaştırdığı yapıların yıkımına başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Şerefiye Caddesi'nde yapacağı yeni kavşak düzenlemesi için kamulaştırdığı yapıların yıkımına başladı.


Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kent trafiğini rahatlatmak ve merkez caddelerin trafik yükünün azaltmak amacıyla Şerefiye Caddesi Çohaz Petrol karşısında kavşak çalışması yapılıyor. Daha önce projesi hazırlanan yeni kavşak düzenlemesi, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin sabah saatlerinde yıkım çalışmasıyla başladı.


Bu kapsamda yapımına başlanan yeni kavşak düzenlemesi alanında kalan ve kamulaştırma usulüyle istimlak edilen bir iş yeri ve bina yıktırılıyor. Çevre güvenliği alındıktan sonra büyük bir titizlikle yapılan yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından kavşak düzenlemesi çalışmalarına devam edilecek.


Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi daha önce Şerefiye Caddesi'nde bölünmüş yol ve kaldırım çalışması yaparak, caddeyi baştan aşağı yenilemişti.

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