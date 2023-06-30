Serinlemek için Van Gölü'ne giren 2 kişi boğuldu

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde ilçenin Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü kıyısında meydana geldi. Serinlemek için Van Gölü'ne giren 7 kişiden 2'si bir daha sudan çıkmadı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri tarafından yapılan aramada F.E. ve M.G. isimli şahısların cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.