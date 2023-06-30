İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Serinlemek için Van Gölü'ne giren 2 kişi boğuldu

Van’ın Tuşba ilçesinde serinlemek için Van Gölü’ne giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde ilçenin Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü kıyısında meydana geldi. Serinlemek için Van Gölü'ne giren 7 kişiden 2'si bir daha sudan çıkmadı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri tarafından yapılan aramada F.E. ve M.G. isimli şahısların cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.