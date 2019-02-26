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Sermiyan Midyat Vanlıları kahkahaya boğdu

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, "Sermiyan Midnight" ismini verdiği tek kişilik stand-up gösterisiyle Vanlıları kahkahaya boğdu.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, "Sermiyan Midnight" ismini verdiği tek kişilik stand-up gösterisiyle Vanlıları kahkahaya boğdu.


"Hükumet Kadın", “Ay Lav Yu”, “Bir Baba Hindu” filmleriyle akıllarda yer alan yönetmen, oyuncu ve senarist Sermiyan Midyat, tek kişilik oyunu "Sermiyan Midnight" gösterisi ile Vanlılarla bir araya geldi. Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen gösteride ünlü oyuncu Midyat, çocukluğundan başlayarak bugününe dek oyunculuğa ve hayata dair meselelerini esprili bir dille anlattığı “Sermiyan Midnight” isimli stand-up gösterisinde, kamera önünde ve arkasında yaşadığı tuhaf ve komik anılarıyla katılımcıları kahkahaya boğdu.


Gösteri sonunda konuşan vatandaşlar, ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ı çok sevdiklerini dile getirerek, böyle bir organizasyonu Van'da düzenleyen herkese teşekkür ettiler.

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