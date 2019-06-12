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“Sessiz Çığlıkları Duyalım” projesi son buldu

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından Doğrudan Yardım Programı (DAP) çerçevesinde finanse edilen ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen "Sessiz Çığlıkları Duyalım" projesi sona erdi.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından Doğrudan Yardım Programı (DAP) çerçevesinde finanse edilen ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen "Sessiz Çığlıkları Duyalım" projesi sona erdi.


Van-Şişli Öğretmenevinde düzenlenen kapanış törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Yüzüncü Yıl Üniversitesinden akademisyenler, İl Milli Eğitim Ar-Ge Proje Koordinatörü İhsan Kılıç ve okul müdürleri katıldı. Proje kapsamında yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, ciddi bir konu olan istismar, taciz ve benzeri konulara dikkatleri çekmek için yapılan çalışmanın önemine değindi. Çalışma kapsamında bilgilendirme eğitimlerini alan öğretmenlerin ve velilerin bu konulara yaklaşımı, toplumda bir farkındalık oluşturması, konuya yönelik bilinç düzeyenin arttırılmasının son derece önemli olduğunu belirten Altan Göl, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.


Okullarda gerçekleştirilen etkinliklerde Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Doç. Dr. Fuat Tanhan, Öğretim Üyesi Dr. Servet Kardeş, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avukatı Çiğdem Alpaslan, Öğretim Görevlisi Dr. Sema Sancak ve Öğretim Üyesi Dr. Asiye Parlak Rakap tarafından 300'e yakın öğretmen ve 900'e yakın veliye eğitimler verildi.

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