Sessizliğe bürünen Van, havadan görüntülendi

Yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Van'daki en işlek cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oldu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu da 48 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, kentin birçok noktasında önlem alırken, izinli geçişler dışında sokağa çıkanlar hakkında cezai işlem başlatıldı. Yasak süresince fırın, eczane, su bayileri ile akaryakıt istasyonları açıkken, diğer tüm kepenklerin kapandığı görüldü. Öte yandan, belediye ekipleri de ana cadde ve sokaklarda ilaçlama yapıp, yaya geçidi çizgilerini çizdi.