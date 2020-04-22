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Seyir halindeki kamyonet yandı

Van merkez Tuşba ilçesinde halindeyken motor kısmı alev alıp yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Dereüsütü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Van merkezde mahalleye giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet seyir halinde iken bilinmeyen bir neden motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, kamyoneti hemen yolun sağına çekti. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği, bölgeye 1 araç ve 4 personel sevk etti. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında kamyonet kullanılmaz halle geldi.

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