Seyir halindeki tırın lastikleri yandı

Van’ın Muradiye ilçesinde seyir halindeki tırın lastikleri aniden alev aldı.
Van'ın Muradiye ilçesinde seyir halindeki tırın lastikleri aniden alev aldı.
Olay Muradiye ilçesine bağlı Karahan Mahallesi mevkide meydana geldi. Erciş istikametine gitmekte olan İran uyruklu sürücünün yönetimindeki 27 AA 325 plakalı tırın balatalarının aşırı ısınması sonucu lastikler alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yangın büyümeden söndürüldü.