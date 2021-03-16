SGK'dan borçlulara hatırlatma

7256 Sayılı Kanuna göre yapılandırılan SGK borçları ile ilgili açıklamada bulunan SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, yapılandırmanın ilk taksitinin 31 Mart 2021 tarihine kadar yatırılması gerektiğini söyledi. Özellikle ilk iki taksitin çok önemli olduğuna vurgu yapan Göksoy, “İlk taksit ödemeleri ile peşin ödemelerde borcun tamamının ödenmesi, 31 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Özellikle borcu olan işverenlerimizin, sigortalılarımızın yapılandırılan borcun ödemelerini son güne bırakmamalarını istiyorum. Çünkü ilk iki taksit ödemesinin zamanında yapılmaması halinde işverenlerimizin, sigortalılarımızın yapılandırmaları bozulmaktadır. Bu konuya işverenlerimizin ve sigortalılarımızın önem vermesini istiyorum” ifadelerini kullandı.