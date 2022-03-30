Shopping Fest, şarkılar ve şiirlerle sona erdi

'sı düzenlenen ‘Van Shopping Fest' (alışveriş festivali) renkli görüntülerle sona erdi.

Kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerlerine katkı sağlanması ve kent ekonomisinin canlandırılması amacıyla 15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenen 'Van Shopping Fest', şiir ve konserlerle son buldu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından açılan resim sergisiyle ziyaretçilerini ağırlayan Van Büyükşehir Belediyesi, daha sonra yazar ve şairlerin katıldığı 'Çok Dilli Şiir Etkinliği' düzenledi. Moderatörlüğünü şair ve yazar Orhan Demirtaş'ın yaptığı şiir etkinliğinde Türkçe, Kürtçe ve Farsça şiirler okundu.

Yazarlar Müştehir Karakaya, Yaşar Adıyaman ve Lokman Tekin'in seslendirdiği şiirler, sanatseverlere doyumsuz anlar yaşattı. Yaklaşık bir saat süren şiir dinletisinin ardından yerel sanatçılar Elif Abalı ve Ferhat Tok sahne aldı. Söylenen Kürtçe ve Türkçe şarkılarla eğlenen vatandaşlar çekilen halaylarla unutulmaz bir gün yaşadı.

15 gün süren festival bünyesinde toplam 4 adet sergi, 14 konser, futbol turnuvası, tiyatro, şiir dinletisi, dengbej programı, kedi güzellik yarışması ve oturma gecesi ile çeşitli sokak gösterileri düzenlendi.