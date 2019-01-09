Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

VAN (İHA) – Van'ın Edremit ilçesinde gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatışı uçtu.

Van'da etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde okulların tatil edildiği kentte, kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Gece etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle Edremit ilçesindeki birçok ev ve iş yerinin çatıları uçtu. Gece saatleri olması nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, çatıların uçmasından dolayı maddi zarar oluştu.