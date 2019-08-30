Şifayı bin 200 kilometre uzaklıkta buldu

Konya'da yaşayan 2 çocuk babası 33 yaşındaki Ahmet Yayla'ya 2016 yılında glomus tümörü tanısı konuldu. Glomus tümörü nedeniyle boğazındaki şişkinlikten kurtulmak isteyen Yayla, yaşadığı il başta olmak üzere İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde tedavi olmak istedi. Ancak başvurduğu tüm merkezler tümörün riskli bir bölgede bulunması nedeniyle tedaviyi reddetti. Yayla 4 yılın sonunda yaşam kalitesini etkileyen tümörün tedavisi için Lokman Hekim Van Hastanesine geldi. Burada 200'e yakın glomus ameliyatı yaparak adından söz ettiren Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel tarafından tetkikleri yapıldı. Yapılan tetkikler sonucunda Yayla'nın şahdamarında bulunan glomus tümörünün ileri aşamada olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ameliyata alınan Yayla, Prof. Dr. Başel tarafından yapılan başarılı operasyonun ardından hayata tutundu. 2 çocuk babası Yayla'nın sağlığına kavuşması ailesini sevince boğdu.

İHA muhabirine konuşan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Yayla'nın zorlu ameliyatın sonucunda sağlığına kavuştuğunu belirtti. 2016 yılında glomus tümörü tanısı konulan hastanın Konya'dan geldiğini ifade eden Prof. Dr. Başel, “Hastamız ilk başlarda hastalığının ciddiyetinde değilmiş ve daha sonra tümörün tedavisi için araştırmaya girdiğinde hastalığının ciddiyetini anlamış. Hastamız 3 yıldır tümörü çıkaracak güvenli bir yer arayışına girmiş. Bu arayış sırasında bize ulaştı ve bizde kendisinden filmlerini istedik. Burada tetkiklerini yaptık. Hastamızda çok ileri aşamada glomus tümörü mevcuttu. Tümör şahdamarını çepeçevre içerisine almıştı. Biz tümörü çıkarırken şahdamarını bacaktan aldığımız damarla tamir ettik. Oldukça da zor bir ameliyattı ama hastamız sağlığına kavuştu” dedi.

Batıdaki birçok hastanenin ameliyat etmeye yanaşmadığını ancak yaptıkları 2 saatlik bir ameliyatın sonucunda hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getiren Başel, ameliyattan 3 gün sonra hastanın sağlığına kavuştuğunu yakın zamanda kendisini Konya'ya yolcu edeceklerini söyledi.

“200'e yakın glomus ameliyatı yaptım”

Şu ana kadar 200'e yakın glomus ameliyatı yaptığına dikkat çeken Başel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye'de bildiğim kadarıyla bana en yakın 40 civarında glomus ameliyatı yapan var. Bu sayı dünyada ise 80'dir. Tek hekimin 200 vakayı ameliyat ettiği hiçbir bilgiye ulaşamadım. Son zamanlarda bize çevre illerden hasta gelmeye başladı. Diğer taraftan Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, İzmir, İstanbul ve Ankara gibi illerden de hasta geliyor. Bu şekilde bir tümörü birçok merkez çıkaramazdı. Hastamız sıkıntı yaşardı. Biz kendi geliştirdiğimiz tekniklerle hastamızda hiçbir komplikasyon gelişmeden bu ameliyatı yaparak, hastamızın sağlığına kavuşmasına vesile olduk.”

“İnsanlar akıllardaki klişe hastane isimlerini silsin”

İlk başlarda hastalığını ciddiye almadığını ve bunun sonucunda tümörün gittikçe büyüdüğünü ifade eden Ahmet Yayla, 2016 yılında tümörün rahatsız etmeye başlaması nedeniyle güvenilir hastane arayışı içerisine girdiğini söyledi. Bunun için de başvurduğu birçok hastanenin kendisine olumsuz dönüş yaptığını anlatan Yayla, “Konya'da güvendiğim bir hastane ise ‘senin ameliyatın çok riskli ölebilirsin, ölmezsen de felçli kalırsın' dediler. Bu psikolojiden dolayı ürpermiştim. Daha sonra ise Halil Başel hocamızı buldum. Halil hocamız telefonuyla arayarak bizden bilgileri istedi ve biz de gönderdik. Her fırsatta bize bir samimiyet verdi ve bu yüzden Van'a geldik. Annem ve babam bile bana ‘İstanbul ve Ankara dururken Van'a gidilir mi?' dedi. Bende bir ameliyatı bir kez yapan hoca ile yüzlerce kez ameliyatı yapan hocanın bir olamayacağına inandım. Ameliyattan sonra kendimi çok iyi hissediyorum. İnsanlar akıllardaki klişe hastane isimlerini silsin” diye konuştu.