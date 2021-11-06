Şifreli konuşmaları çözülen oto ve kablo hırsızları yakalandı

VAN (İHA) – Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şifreli konuşmaları çözümlenen oto ve kablo hırsızları yakalanırken, polisten kaçan bir şahıs ise kamyonetin altında bulundu.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde internet ve elektrik kesintilerine yol açan kablo hırsızları ve bu hırsızlıklar için oto hırsızlığı yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimizde meydana gelen 28 faili meçhul ‘oto ve kablo hırsızlığı' olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; olay yeri ve çevresinde güvenlik kamera görüntüleri, KGYS kameralarının incelenmesi ve planlı çalışmalar sonucunda kullandıkları şifreli konuşmalar çözümlenerek 8 şüpheli şahıs tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan arama neticesinde; demir kesme makası, satır, testere, araç çalıştırmak için anahtarlar ve kuru sıkı tabanca ele geçirilmiştir. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır” denildi.