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Silah ve uyuşturucu operasyonu

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komtanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çaldıran ilçesinde 9 Ağustos 2019 günü bir kişinin evinde arama yapıldı. Ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde olduğu tespit edilen şahsın evinde yapılan adli aramada, 1 Kalaşnikof marka tüfek ve bu tüfeğe ait 1 şarjör, 30 adet 7,62 mm çapında fişek, 1 adet hassas terazi, 1 kilo metamfetamin uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 3 adet sigara şeklinde sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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