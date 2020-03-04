İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silah zoruyla gasp yapan şahıs tutuklandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde takip ettiği şahsı silah zoruyla gasp eden şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde takip ettiği şahsı silah zoruyla gasp eden şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliğine gelen B.K. isimli şahsın müracaatının alındığı belirtildi. İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi Garipler 2. Sokak üzerinde yaya olarak ikametine doğru yürüdüğü esnada arkasından kendisini takip eden yüzü maskeli ve yeşil montlu bir şahsın yaklaştığını ifade eden B.K., tabanca ile tehdit edildiğini ve “sesini çıkarma öldürürüm, telefonu ver” diyerek telefonunun gasp edildiğini kaydetti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlilerince alınan bilgiler çerçevesinde şüphelinin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan kamera, sokak ve eşkâl çalışmaları sonucunda; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.Ş. isimli şüpheli, gasp ettiği telefon, 1 adet tabanca ve 15 adet fişekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli S.Ş., cep telefonuna ve paraya ihtiyacı olduğundan dolayı müştekiyi sokakta yaya ve yalnız yürüdüğünü gördüğü esnada belirli bir süre takip ettikten sonra arkasından yaklaşarak silahla tehdit etmek suretiyle cep telefonunu gasp ettiğini beyan etti.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.