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Silahlı soygun girişimini market çalışanları engelledi

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir markete gelerek kurısıkı tabancayla kasiyeri tehdit edip soygun girişiminde bulunan Z.

A., market çalışanları tarafından engellendi. Z.A. ifadesinde, parası olmadığı için kurusıkı tabancayla olayı gerçekleştirdiğini söyledi.


Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi 2 Nisan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Yüzü maskeli olan ve elinde silah bulunan Z.A., iş yerine giderek müşteri olarak içeride bulunan çocukların yanında silahını kasiyere doğrultup elinde bulunan poşeti uzatttı. Z.A. kasiyerden kasada bulunan paraları poşete koymasını isteyerek aksi takdirde ateş edeceğini söyledi. Bunun üzerine içeride bulunan çalışanların hamlede bulunmasıyla Z.A. bir el ateş edip koşarak kaçtı.



Polis zanlıyı yakalamak için 50 güvenlik kamerasının görüntülerini izledi


İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından özel ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel ekipler tarafından olayın şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında; iş yerinin giriş/çıkış ve çevre güzergâhlar üzerinde bulunan 50 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrası incelendi. Şüphelinin, iş yerinin bulunduğu sokak veya mahallede ikamet edebileceği değerlendirilerek 8 kilometrelik alan incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Z.A. olduğu tespit edilerek, 9 Nisan günü operasyon yapıldı. Z.A. ve olay öncesi yanında bulunan M.E. birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



Parası olmadığı için kurusıkı tabanca ile gelmiş


Gözaltına alınan Z.A. parası olmadığından dolayı kurusıkı tabanca ile olayı gerçekleştirdiğini beyan etti. Gözaltına alınan Z.A. mahkemece tutuklanırken, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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