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Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamı olarak atandı

Van Vali Yardımcısıyken Bitlis’in Adilcevaz Kaymakamlığına atanan Sinan Aslan, yeniden İpekyolu Kaymakamı olarak atandı.

Van Vali Yardımcısıyken Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamlığına atanan Sinan Aslan, yeniden İpekyolu Kaymakamı olarak atandı.


Van'da vali yardımcısı olarak görev yapan ve geçtiğimiz gün yayınlanan 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Adilcevaz Kaymakamı olarak atanan Sinan Aslan, İçişleri Bakanlığı tarafından tekrar Van'a atandı. Sinan Aslan İpekyolu Kaymakamı olarak atanırken, İpekyolu Kaymakamı Tunahan Çil ise Adilcevaz Kaymakamı olarak atandı.

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