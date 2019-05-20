Sınır hattında 1 kilo 251 gram afyon sakızı ele geçirildi

Van'daki hudut birliklerince İran sınır hattında devam eden keşif ve gözetleme faaliyeti sonucunda 1 kilo 251 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi sınırlarında konuşlu bulunan piyade hudut birliklerince devam eden keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran tarafından at üzerinde gelen şüpheli şahıslara ‘dur ‘ ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheli şahıslar, gecenin karanlığından ve arazi şartlarından faydalanarak kaçtı. Şüpheli şahısların kaçış istikametinde yapılan arazi aramasında, 2 paket halinde 1 kilo 251 gram afyon sakızı ele geçirildi. Meydana gelen olayın faillerinin yakalanmasına yönelik Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca gerekli çalışmalar başlatıldı.