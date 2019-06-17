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Sınır hattında 13 bin 502 adet tıbbi ilaç ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınır hattında 13 bin 502 adet çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan tıbbi ilaç ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınır hattında 13 bin 502 adet çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan tıbbi ilaç ele geçirildi.


Çaldıran ilçesinde konuşlu bulunan Soğuksu Piyade Hudut Komutanlığınca İran sınır hattında yapılan arama/tarama faaliyeti esnasında, Soğuksu Mahallesi İran sınır hattında araziye atılmış sahipsiz siyah poşetler tespit etti. Poşetlerin içerisinde sara, tansiyon, psikiyatri, ağrı kesici, şeker hastalığı, prostat ve deri hastalıkları başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 13 bin 502 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Meydana gelen olayın faillerinin yakalanmasına yönelik Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığınca gerekli tahkikat işlemleri başlatıldı.

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