Sınır hattında kaçak eşya operasyonu

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Saray ilçesi Kurucan Mahallesi İran sınır hattında konuşlu bulunan Deniz Yüzgeç Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, İran sınır hattından, şüpheli şahısların at sırtında yüklerle birlikte ülkemize girdiklerini fark etmeleri üzerine yapılan müdahalede şüpheli şahıslar at üzerindeki yükleri atarak İran tarafına kaçtı. Bıraktıkları yükler içerisinde yapılan kontrol ve aramada 389 adet değişik markalarda giyim eşyası ve 1 adet tel kesme makası ele geçirildi. Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerekli araştırma ve soruşturma içlemlerini yapmak üzere kaçak eşyalar teslim alındı” denildi.