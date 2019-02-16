Sınır hattında kaçak sigara operasyonu

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesi İran sınır hattında konuşlu bulunan Uzunyol Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, İran ülkesi sınır hattından şüpheli şahısların yaya olarak sırtlarındaki yüklerle ülkemize girdiklerini fark etmeleri üzerine, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi. Belirtilen bölgede ortaklaşa yapılan operasyonda şüpheli şahısların sırtlarındaki yükleri atarak arazi ve hava şartlarının olumsuz etkisinden faydalanan kaçmıştır. Bıraktıkları yükler içerisinde yapılan kontrol ve aramada 3 bin 798 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma işlemler başlatıldı” denildi.