İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sınır hattında kar temizleme çalışması tüm zorluklara rağmen sürüyor

Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınır hattında kar küreme ve yol açma çalışması devam ediyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınır hattında kar küreme ve yol açma çalışması devam ediyor.


Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, Çaldıran ilçesine bağlı sınır hattındaki köy ve güvenlik yollarında başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Yer yer iş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleri ve tipi yapılan çalışmaların ne kadar zorlu bir şekilde sürdürüldüğünü gözler önüne seriyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.