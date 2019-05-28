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Sınırda 7 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınır hattında 7 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınır hattında 7 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Çaldıran ilçesi sınır hattında konuşlu bulunan piyade hudut birliklerince devam eden keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran tarafından at üzerinde gelen şüpheli şahıslara ‘dur ‘ ihtarı yapıldı. İhtara uymayan şüpheli şahıslar, gecenin karanlığından ve arazi şartlarından faydalanarak kaçtı. Şüpheli şahısların kaçış istikametinde yapılan arazi aramasında, 7 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayın faillerinin yakalanmasına yönelik Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

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