Siyasi partilerden ‘Kudüs' için ortak ses

Van'daki siyasi parti temsilcileri, ABD ve İsrail'in sözde “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etmek amacıyla kitlesel bir basın açıklaması düzenledi.

Van'da HDP dışında AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, İYİ Parti, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi il başkanlıkları, Trump'ın İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planı olarak sunduğu “Yüzyılın Anlaşması”na karşı cuma namazı sonrası bir araya geldi. Yukarı Nurşin Camii avlusunda Kudüs lehine, ADB ve İsrail aleyhine sık sık sloganların atıldığı protesto gösterisinde siyasi partiler adına basın açıklamasını HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın okudu. ABD ile İsrail arasında yapılanın bir anlaşmadan çok makyajlı savaş çağrısı olduğuna dikkat çeken Sayğın, “Yüzyılın Anlaşması denilen plan, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması ve işgalin meşrulaştırılması çabasından ibarettir. Kısaca anlaşma; soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir. İşgalci Siyonistler ve onların hamisi emperyalist ABD, yetmiş yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi deniyor. Bu anlaşmayı kabul edenlerle beraber, konuşmaya ve değerlendirmeye değer gören herkesi Filistin'in düşmanı, Kudüs'ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız” dedi.

"ABD yeni bir son arıyor"

ABD'nin “Bak elimde silah değil, kalem var” şirinliğiyle yeni bir yol ve yeni bir son aradığını dile getiren Sayğın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Irak, Kuveyt, Yemen, Suriye, Afganistan ve daha birçok bölge ülkesi, milleti ve toplumu, ABD'nin ne işe yaradığını, Siyonizmin hayallerinin gerçekleşmesi için neler yaptığını, Armegedon hedefi için ne kadar şuursuzlaştığını, yaşayarak ve zulmün her çeşidini görerek biliyor. ABD şimdi ‘Bak elimde silah değil, kalem var' şirinliğiyle yeni bir yol, yeni bir son arıyor. Biz bu yolun bölge için barış ve huzur, ABD ve İsrail içinse önlenemez son olmasına gayret edeceğiz. Bilinsin ki Filistin ne İsrail'in hedeflediği kadar küçük ne de ABD'nin düşündüğü kadar aciz bir devlettir. Bilinsin ki, intifada sadece Filistin'e ve Filistinlilere ait değil, bütün insanlığa ve yerküreye hakim bir bilinçtir. Bu planın tek olumlu yanı, evanjelizme-emperyalizme ve Siyonizme karşı küresel intifada çağrısının karşılık bulmasını hem kolaylaştıracak, hem hızlandıracak hem de katılanların sayısını artıracak olmasıdır.”

Protestolar yapılan duanın ardından son buldu.