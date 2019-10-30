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Slovenya'da ‘Tarımsal Girişimcilik' eğitimi

Van Valiliğinin yürütücüsü olduğu Genç Girişimciler Aquaponik Sistemlerde Erasmus Gençlik Projesi kapsamında tarımsal girişimcilik eğitimi gerçekleştirildi.


Proje ortakları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile birlikte 20-26 Ekim tarihleri arasında Slovenya'nın Novo Mesto şehrinde ilk olarak projenin içerik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Van Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Mesut Arslan ve Van Valiliği AB Proje Ofisi Proje Uzmanı Hatice Subaşı, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve Ar-Ge Biriminden Proje Uzmanı Taner Temizer, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Dr. Numan Bildirici katıldı.


Ayrıca, projenin ortak ülkeleri Yunanistan ve Slovenya'dan 5, Van'dan da 6 genç katılım sağladı. Proje toplantısının ardından katılımcı gençler, aquaponik sistemlerinin olduğu alanları ziyaret ettiler.


Eğitimin sonunda sertifikalar proje ortağı Slovenya Grm Novo Mesto Biotehnike Turizma Meslek Yüksekokulu Dekanı Doç. Dr. Marija Colaric Jakse tarafından verildi.

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