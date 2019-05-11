Van'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 23. Olağan Genel Kurulu başladı.

Van SMMMO'da düzenlenen ve iki gün sürecek olan kurul; divan seçimi, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kurulda konuşan mevcut Başkan İbrahim Şahin, 939 kişi ile mesleklerini icra etmeye çalıştıklarını ifade ederek, “373 üyesi, 34 yeterlilik sınavına giren aday mensubu, 92 aktif stajyer, 440 sınava giren aday adayı mensubu olarak toplamda 939 kişi ile mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz” dedi.

Günümüzde muhasebe mesleğinin; teknolojik ilerlemenin ışığında kademeli olarak elektronik ortamda icra edilerek bir kabuk değişimine girdiğini ifade eden Şahin, “Ancak bulunduğumuz konum itibariyle mesleğimizde var olan sorunlara ilave yeni sorunları beraberinde getirmektedir. Kafalardaki bu soru işaretlerin ve sorunların mutlak çözümü ise azimli, kararlı, gerçek birlik, beraberlik ve dayanışma neticesinde sarf edilecek çabayla sonuç vereceğine inanmaktayız” ifadelerini kullandı.

Meslek sorunlarının çözümüne yönelik girişimlerini yetkili makamlar nezdinde sürdürdüklerini belirten Şahin, “Olumlu şekilde ve işbirliğine dayalı olarak süren ilişkilerle bu alanda önemli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Çeşitli düzenlemelerde odalarımız ve üst kurulumuz TÜRMOB'un görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi, meslektaşlarımızın verdiği hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaktır. Bu yönde kurumsallaşarak, iş kalitesini arttıran, eğitimle gelişen bir meslek olarak geleceğe hazırlanıyoruz. Mali müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz, yarınları umutla şekillendireceğiz. Umuyorum ve diliyorum bu ve buna benzer taleplerimiz en kısa zamanda çözülmesi inancıyla 23'üncü Olağan Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurulun birinci günü raporların okunması, yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı aklanması, bütçe önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması ile dilek ve temennilerle sona erdi.

Van Defterdarı Murtaza Kamar, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul'un katıldığı kurul, yarın yapılacak olan seçimle sona erecek.