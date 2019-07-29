SMMMO Başkanı Şahin'den Türkmenoğlu'na teşekkür

İlin sorun ve sıkıntılarının yanı sıra çözüm önerilerini almak amacıyla sivil toplum kuruluşlarını gezen AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Serbest Muhasebeciler ve Müşavirler Odasına (SMMMO) da uğramayı ihmal etmedi. AK Parti İl Başkan yardımcıları Abdullah Çalım, Ferhat Atacan, Emre Güray, Osman Türkmen, Namet Yıldız, Mehmet Tuğrul, Yılmaz Sevimli ve Enver Aksöyek'in de eşlik ettiği ziyarette Türkmenoğlu, meslek odalarının ve STK'ların önemine değindi. Kendisinin de bir dönem Van TSO Başkanlığını yürüttüğünü de hatırlatan Türkmenoğlu, “İlimizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret ederek uygulanan projeler hakkında bilgiler aldık. Devamında ise oda ve STK başkanlarımızı ziyaret ederek bizlere demek istedikleri görüş alışverişlerini dinledik. Bu kapsamda Van'ımızın ekonomideki nabzını en iyi tutan Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odamıza geldik. Başkan İbrahim Şahin bizleri oldukça sıcak ve samimi karşıladı. Ziyaretten çok memnun kaldık. Bu tür ziyaretlerimizi sık sık yapacağız” dedi.

SMMMO Başkanı İbrahim Şahin ise, konuşmasına Türkmenoğlu'na ve yönetimine teşekkür ederek başladı. Oda ve STK'ların siyasetle mesafeli olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Şahin, “Siyasi partilerin varlığı ülkenin gelişmesi ve kalkınması ile alakalıdır. Her zaman söylüyor ve size tekrardan teşekkür ediyorum. Van'ımızın çok ciddi boyutta vergi sorunu vardı. 200 binden fazla beyanname verilmemiş ve muhasebecilerimizle işletmelerimiz çok büyük sorunlar yaşıyordu. Meseleyi Kayhan Türkmenoğlu Başkanımıza aktardık, o da bakanımızla hemen irtibata geçerek bizler için aşılması zor olan sorunumuzun giderilmesini sağlamıştır. Ondan önce birçok siyasi partimize gitmiştik, isim vermek istemiyorum, çözememişlerdi. Ancak Kayhan Başkanımızın devreye girmesi ile sorun çözüldü. Bu ziyaretinizi bir fırsat bilerek meslektaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. 28 bin beyanname bildirilmiş, ancak geriye kalan 222 bin beyanname bildirilememişti. Ayrıca ödenmeyen vergiler vardı. Siz bunları çözdünüz. Size ve heyetinize çok teşekkür ediyoruz. Bu ülke bizlerin, eksiklerimiz ve sıkıntılarımız da var. Yanlışlarımız da bizim, doğrularımız da. Oda olarak siyasi yapılara eşit mesafede kalıyoruz. Tüm odalarımızın da eşit mesafede kalması hem siyasi partilerimiz için, hem de odalarımız için daha faydalı olacaktır. Ekonominin nabzını en iyi biz tutuyoruz. Van'da ekonomik sıkıntılar var ve en büyük sorun şu anda yatırım yok. Ayrıca defterdarlık binasının bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Birçok teşvik çıkıyor. Biz teşviklerin birleştirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Türkmenoğlu, Başkan Şahin'in ifade ettiği sorun ve sıkıntıların ilgili birimlere aktarılmasını ve çözümünde de takipçisi olacaklarını aktardı. Ziyaret, yönetim kurulu üyelerinin de çeşitli konuları gündeme taşımasının ardından son buldu.