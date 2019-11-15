İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SMMMO kupası İş-Kur'un

Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen futbol turnuvasında İş-Kur İl Müdürlüğü şampiyon oldu.


Van'da SMMMO tarafından düzenlenen ve 10 takımın katıldığı halı saha futbol turnuvası, İş-Kur'un şampiyon olmasıyla sona erdi. Odada düzenlenen kupa töreninde konuşan Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, “10 takımın katılımıyla düzenlediğimiz turnuvada amacımız, meslektaşlarla dayanışmayı geliştirmektir. Yaklaşık 1,5 ay süren turnuvada çok güzel anlarımız oldu. Gönül isterdi ki diğer odalar da bu turnuvaya katılsın. Bu tür organizasyonlar hem dayanışma hem de kardeşlik havası oluşturuyor. Ben turnuvamıza katılan tüm takımları kutluyorum” dedi.


Turnuvada birinci olan İş-Kur İl Müdürü Salih Serçe ise, böyle bir etkinlik düzenlediği için Van SMMMO'ya ve katılım sağlayan takımlara teşekkür etti.


Konuşmaların ardından program, takımlara plaket sunumu ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.