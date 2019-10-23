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SMMMO'dan Gazeteciler Günü'ne özel dostluk maçı

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’ nedeniyle basın mensuplarıyla dostluk maçı yaptı.

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü' nedeniyle basın mensuplarıyla dostluk maçı yaptı.


Van SMMMO, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla halı saha maçı yaptı. Maç öncesinde gazetecilerin gününü kutlayan Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, “Bu maçı organize ederken iki amacımız vardı. Birincisi Van SMMMO olarak basın mensuplarının gününü kutlamak, ikincisi ise büyük iş yoğunluğu ve zor şartlarda çalışan gazetecilere biraz olsun moral sağlamaktı. Basın kuruluşları ve çalışanları bizim için büyük önem taşıyor. Zor şartlarda görevini yerine getiren arkadaşların yanında olmak bizleri de mutlu etti” dedi.


Dostluk maçıyla ilgili konuşan gazetecilerden İshak Kara ise, böyle bir organizasyon düzenledikleri için Van SMMMO Başkan ve yönetimine teşekkür ederek, “Yoğun iş temposundan sıyrılıp güzel bir dostluk maçında stres atmak bizlere iyi geldi. Bize bu imkanı sağlayan Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin ve oda yönetimine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Çekişmeli geçen maçı, Van SMMMO 9-7 kazandı.

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