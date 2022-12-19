Soğuk hava aktarlardaki yoğunluğu artırdı

Van'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte soğuk algınlığına karşı bünyesini doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktarlarda yoğunluk oluşturdu.

Van'da hastalıklara davetiye çıkaran soğuk havanın etkili olması en çok aktarların işine yarıyor. Soğuk havanın kendini hissettirmesiyle birlikte artan gribal enfeksiyonlara karşı vatandaşlar genellikle şifalı bitkileri tercih ediyor. Soğuk algınlığına yakalanmamak için yaklaşık 23 çeşit şifalı bitki karıştırılarak hazırlanan kış çayının tüketilmesini öneren aktarlar, şifalı bitkilerin hasta olunmadan önce tüketilmesi gerektiğini belirtiler. Vanlı aktarlar, özellikle içerisinde ıhlamur, zencefil ve adaçayı gibi bitkisel ürünleri barındıran kış çayının gribal enfeksiyonlara karşı kalkan görevi gördüğünü belirtiyor.

“Öksürük kesici bitkiler talep ediliyor”

İHA muhabirine konuşan Ebubekir Kaya isimli aktar, yaklaşık 20 yıldır şifalı bitkilerle ilgilendiğini belirtti. Havaların soğumasıyla birlikte satışlarının arttığını ifade eden Kaya, “Son günlerde nane limon, zencefil, zerdeçal, kış çayı, bitkisel karışımlı macunlar ve kendi özel karışımlarımıza rağbet var. Daha çok öksürük kesici ve bağışıklık sitemini güçlendiren bitkiler talep ediliyor. Son bir aylık süreçte ürünlerimizde zam olmuyor. Aksine yurt dışından gelen ürünlerde ise fiyat düşmeye başladı” dedi.

“Bitkisel karışımlar için bir kültür oluşmaya başladı”

Korona virüs salgını sonrası insanlarda bağışıklık sitemini kuvvetlendirici ürünlere yönlendirdiğini dile getiren Kaya, “Bazı bitkisel karışımlar için bir kültür oluşmaya başladı. İnsanlar artık ellerinde listelerle geliyor. Bunun bize olumlu bir etkisi oldu. Kışın yan etkisi bulunmayan zencefil, ıhlamur ve adaçayını tavsiye ediyoruz. Diğer taraftan propolis macunu ve keçiboynuzunu tavsiye ediyoruz” diye konuştu.