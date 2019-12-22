So?uk havada derbi co?kusu

S?per Lig'in 16. haftas?nda derbi m?cadelesinde Fenerbah?e, rakibi Be?ikta?'? 3-1 ma?lup etmesinin ard?ndan Vanl? taraftarlar eksi 5 dereceye d??en so?uk havada caddelere d?k?ld?.

Saat 19.00'da ?lker Stadyumu'nda ba?layan ma?? sar?-lacivertli ekibin 3-1 kazanmas?yla, Vanl? taraftarlar sevin? g?sterisinde bulundu. Kentin en i?lek caddeleri olan Cumhuriyet ve Mara? caddelerine ??kan taraftarlar, so?uk havaya ald?r?? etmeden Be?ikta?'a kar?? al?nan galibiyeti doyas?ya kutlad?.

Kimi taraftarlar?n da ara?lar?yla korna ?alarak sevin? g?sterisinde bulundu?u kutlamalarda, k?sa s?reli gergin anlar da ya?and?.