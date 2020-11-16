“Soğuk Namlu” dizisi destek bekliyor

Van'da çekimleri yapılan ve iki bölümü yayınlanan internet dizisi ‘Soğuk Namlu' destek bekliyor.

Birinci bölümü büyük beğeni alan ancak ikinci bölümü korona virüs pandemisine takılan Van'ın ilk internet dizisi ‘Soğuk namlu', Van halkının desteğini bekliyor. Üçüncü bölüm çekimleri öncesinde bir açıklamada bulunan Soğuk Namlu Yapımcısı Dündar Geylani, dizinin korona virüs pandemisi nedeniyle gecikmeli yayınlandığını ifade ederek, bu gecikmeden dolayı diziye ilginin azaldığını söyledi. Soğuk namlu dizisinin birinci bölümünden hemen sonra ikinci bölümü paylaşmaları gerekirken, korona virüs pandemisi ve maddi imkanlar nedeniyle bunu paylaşamadıklarını aktaran Geylani, “Hem pandemi süreci hem de maddi sıkıntılardan ötürü bunu paylaşamadık. Kimseden herhangi bir destek almadık. Birçok yerde kısıtlı imkanlarımızla çekmeye çalıştık. Ondan dolayı birinci bölüm ile ikinci bölüm arasında uzun süre geçti. Bundan ötürü izleyici de ilgisini çekti” dedi.

Şu anda dizinin üçüncü bölümünün çekimleri için kamera karşısına geçeceklerini ve dizinin 20 günde bir yeni bölümlerinin yayınlanacağı müjdesini veren Geylani, “Ekibimizi oluşturduk. Youtube dizisi olduğumuz için haftalık paylaşma şansımız yoktur ama bundan sonra en kötü durumda 20 gün içerisinde bölüm paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Dizide 30'u ana karakter olmak üzere 200'ün üzerinde kişinin yer aldığını vurgulayan Geylani, “Bu arkadaşlarımızın hepsi de gönüllü. Hiçbirinin şu ana kadar bir talebi olmadı. Tek istedikleri Van için bir şeyler yapmaktır. Ben bu anlamda hepsine bu çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tek isteklerinin Van halkının manevi desteği olduğuna dikkat çeken Geylani, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce Van'da böyle bir proje yoktu. Bu nedenle insanların böyle bir beklentisi de yoktu. Ama artık böyle bir proje var. Bizim halkımızdan talebimiz, bize maddi değil manevi destek vermeleridir. Kimseden para beklentimiz yok. Sadece bizi izlemeleri, bizi beğenmeleri ve bize abone olmaları yeterlidir.”

Soğuk namlu dizisinin birinci sezonda 10 bölümden oluşacağını da sözlerine ekleyen Geylani, ilerde ‘Soğuk namlu' dizisinin sinema filmini çekmeyi düşündüklerini söyledi.

Dizinin başrol oyuncusu Vanlı Türk Halk Müziği Sanatçı Ali Gündüz ise Soğuk Namlu dizisinin Van'da bir ilk olduğunu vurgulayarak, “Van'da çekilen ve rağbet gören bir dizi. Dizideki bütün oyuncular gönüllü olarak Van'a katkı sağlamak için yer alıyor. Bizim de halkımızdan tek isteğimiz; biziyi izlemeleri, desteklemeleridir. Hepimiz özveriyle, kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Van halkı da bize destek olursa, inanıyoruz ki bu dizi çok daha güzel yerlere gelecektir” şeklinde konuştu.