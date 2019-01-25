Sokakta çalıştırılan çocukların kayak keyfi

VAN (İHA) – Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hayata geçirdiği ‘Çocuk ve Gençlik Kampüsü' projesi kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar için kayak etkinliği düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Van Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirdiği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından finanse edilen ‘Çocuk ve Gençlik Kampüsü' projesi kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar için düzenlenen sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 20 çocuk, Van Cumhuriyet savcıları Fatih Yurdakul ve Gökhan Şahin tarafından Abalı Kayak Merkezinde ağırladı. Çocuklar, savcıların kendi elleriyle yaptığı ızgarada sucuğu, közde kumpir ve sobada kestaneyi yedikten sonra kızak ve kar motoruyla kayarak gönüllerince eğlendi.

Açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, sokakta çalıştırılan çocukların mobil ekipler tarafından tespit edildiğini belirtti. Eldemir, “Sokakta bütün risklerle karşı karşıya kalan korumasız çocuklarla ilgili çalışmalarımızı yakından takip eden ve her fırsatta desteklerini çok yakından hissettiğimiz Van Cumhuriyet savcılarımız Fatih Yurdakul ve Gökhan Şahin, ara tatilde olan çocuklarımıza çok yakın ilgi göstererek, çok keyifli bir gün geçirmelerini sağladılar. Cumhuriyet savcılarımızın böyle bir programda çocuklarımızla rol model olarak bir araya gelmeleri, çocukların sokakta çalışmamalarına yardımcı olmakta, aynı zamanda çocuklarımızın zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Ben bu anlamda kendilerine çok teşekkür ederim” dedi.