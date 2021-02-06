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SP çığda hayatını kaybeden Başkan Kurt'un kabrini ziyaret etti

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Bahçesaray’da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden SP İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt’un kabrini ziyaret etti.

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden SP İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt'un kabrini ziyaret etti.


Bahçesaray yolunda, geçen sene 4 ve 5 Şubat'ta meydana gelen, 42 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı çığ faciasında hayatını kaybeden SP İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, mezarı başında anıldı. SP Van İl Başkanı Özay İlhan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kurt'un kabrini ziyaret ederek, dua etti. Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için hatimlerin okunduğu ziyarette konuşan Başkan İlhan, "Çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir daha bu tür acıların yaşanmaması adına çığ riski olan bölgelerde riski azaltacak tedbirler alınması ve tünel yapılması konusunda yetkililere harekete geçmeye davet ediyoruz” dedi.

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