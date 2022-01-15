SP, Van Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri kamuoyu ile paylaşmasını istedi

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Van Büyükşehir Belediyesi'nin şimdiye kadar yaptığı hizmetler ve 2022 yılında yapacağı projelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmesini istedi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen SP Van İl Başkanı Özay İlhan, “Van Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında hangi hizmetleri yapmıştır ve toplamda ne kadar harcama yapmıştır? 2022 yılına ne kadar borçla girilmiştir? 2022 yılı bütçesi ne kadardır? 2022 yılında Van'ın ulaşım sorununun çözümü için hangi projeleriniz vardır? Otopark sorununa çözüm için herhangi bir projeniz var mıdır? Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait hangi kurumlar kiradadır ve 2022 yılında hangi kurumların kiradan çıkması için ne gibi planlarınız vardır? 2021 yılında yapılan merkezi caddelerde yapılan yapboz çalışmalarına 2022 yılında da devam etmeyi planlıyor musunuz? Van yeşil alan konusunda ciddi eksiği olan bir kent konumundadır. Bu manada yeşil alanların arttırılması ve kent ormanı oluşturulması için bir planınız var mı? Türkiye'de su fiyatları bakımından en pahalı beşinci şehir olan Van'da su fiyatlarında indirim düşünüyor musunuz? Van'ın ana caddelerinde devam eden ve yasallığı tartışılan parkomat uygulamasını 2022 yılında da devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? İmar sorununun çözümüne yönelik ne gibi çalışmalar yapmayı planlıyorsunuz? 2022 yılında başta genç işsizlik olmak üzere gençlerin sorunlarının çözümüne yönelik hangi çalışmaları yapmayı planlıyorsunuz ve 2022 yılında şehrimizin ulusal ve uluslararası anlamda tanıtımı için özgün bir projeniz var mıdır? Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Van Büyükşehir Belediyesi'ni sorduğumuz soruların cevaplarını ivedilikle kamuoyuyla paylaşmaya davet diyoruz” dedi.