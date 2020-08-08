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SP'den Van milletvekillerine çağrı

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, kentin sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında Van milletvekillerinden cevap beklediklerini belirtti.


İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında konuşan SP Van İl Başkanı Özay İlhan, kentin her türlü sorun ve sıkıntılarını sormaya ve sorgulamaya devam edeceklerini ifade ederek, bu noktada çözüm önerilerini de sunacaklarını söyledi. AK Parti Van milletvekillerine seslenen İlhan, “40 gün önce Van Gölü'nde batan tekneyle birlikte ilimiz gündemini yeniden meşgul eden göçmen sorununa kalıcı çözüm bulunması adına hangi çalışmaları yaptınız? Dünyamızı, ülkemizi ve ilimizi meşgul eden korana virüs pandemisi nedeniyle birçok işyeri kapandı ve birçok kişi işsiz kaldı. Hali hazırda işsizliğin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu ilimizde işsizlik sorunun çözülmesi adına bugüne kadar hangi adımları attınız? İlimizde yine son zamanlarda Van Kent Müzesi yapılacak diye toplantılar, reklamlar yapıldı ama her nedense bir anda projeden vazgeçildi. Böyle bir projeden Van milletvekilleri olarak haberdar mısınız? Van Kent Müzesi projesinin hayata geçirilmesi için bir çalışmanız olacak mı? AK Parti Van Milletvekilleri olarak sizlerin tek görevi, Resmi Gazetede yayınlanan Van'la ilgili bilgileri bir gün sonra sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmak mı?” diye konuştu.


Açıklamalarında HDP Van milletvekillerine de çağrıda bulunan Başkan İlhan, “Bugüne kadar Van'ın hangi sorunlarıyla ilgilendiniz? Cumhuriyet Caddesine çıksak 10 kişiye HDP Van Milletvekillerinin isimlerini sorsak kaç vatandaşımız bilir? Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak sorularımızın biran evvel Van milletvekilleri tarafından cevaplanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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