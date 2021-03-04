Spor adamları küçük bedenleri ısıttı

Tüm Spor Adamları Van Şube Başkanı Sacit Solmaz, yönetim kurulu üyesi Turgay Karatekin ile birlikte Erciş ilçesine bağlı Taşlıçay Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerine giyim ve kırtasiye yardımlarında bulundu. Öğretmenleri nezaretinde minik öğrencileri giydiren Başkan Solmaz, okul öğretmenlerinin girişimleri sonucu kendilerine ulaşabildiklerini ifade ederek, “Okulumuzda okuyan ve maddi durumu düşük öğrencilere kışlık kaban, bot ve berenin yanı sıra kırtasiye malzemesi dağıttık. Okul öğretmenlerinin sosyal medya sayfalarında yaptıkları paylaşımların ardından Tüm Spor Adamları Van Şubesi olarak harekete geçtik. Sosyal sorumluluk bilinciyle öğrencilerimizin bu taleplerini Antalya'da yaşayan Nuray Minta ve Semra Minta'ya ilettik. Onlarda bu taleplerimizi olumlu karşılayarak öğrencilerimiz için giyim ve kırtasiye malzemesi gönderdiler. Bizlerde okul öğretmenleri ile birlikte öğrencilerimize bunları dağıttık. Geleceğimiz olan çocuklarımıza, evlatlarımıza bir nebzede olsun katkı sunarak, küçük bedenlerine mutluluk kattık. Bu kapsamda öğrencilerimize sağlıklı, başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini temenni ederken; sesimize kulak veren Antalya'da yaşayan Nuray Minta ve Semra Minta'ya teşekkür ediyorum” dedi.

Minik öğrenciler ise yardımlarda emeği olan herkese teşekkür ettiler.