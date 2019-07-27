Sporculardan AVM'lerde gösteri

Van'ın İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları, sporu sevdirmek ve tabana yaymak amacıyla AVM'lerde gösteri yaparak vatandaşı spor yapmaya davet etti.

İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı sporcular, spor uzmanları ve psikologlar eşliğinde AVM'de masa tenisi ve tekvando branşlarında gösteri yaptı. AVM'lerdeki gösteriler nefes keserken, sporla halkın bütünleşmesi sağlanıyor. Ayrıca İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki spor uzmanları ve psikologlar da vatandaşın sorularını yanıtlayarak, spor hakkında bilgiler aktardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da, gösterilerin yapıldığı alana gelerek, İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar'dan faaliyet hakkında bilgi aldı. İl Müdürü İnanç, bir süre sporcular ve vatandaşlarla masa tenisi oynayarak onlarla vakit geçirdi. Van halkını spora davet eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “İlçe müdürlüklerimizde faaliyetler artık spor salonlarından taşarak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara yayılıyor. Bugün de bölgenin en büyük AVM'si ve vatandaşın da yoğun kullandığı bir alandayız. Spor etkinlikleri düzenleyerek vatandaşın spora yönelmesini ve branşların tanıtılması sağlanıyor. Bu alana çocuğuyla gelip spor uzmanlarımızdan bilgi almak isteyen velilerimizi de en yakın spor merkezimize yönlendiriyoruz. Sadece çocuklarının katılması yetmediğini, velilerimizin de spor yapması gerektiğini anlatıyoruz. Ben bu farkındalığı ortaya koyan İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.