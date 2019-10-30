İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Stajyer öğrencilere ‘iş sağlığı ve güvenliği' eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında belediyede staj yapan 102 öğrenciye ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında belediyede staj yapan 102 öğrenciye ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verdi.


Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kadın ve Aile Merkezinin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuatlar, kanun, yönetmelikler ve uygulamalar hakkında bilgiler verildi. İşveren ve işçinin sorumluluklarının da anlatıldığı eğitimde uzmanlar, öğrencileri temel iş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları ve çalışanların yasal hak ve sorumlukları, meslek hastalıkları, hastalıklardan korunma yolları ve ilkyardım konuları hakkında da bilgilendirdi.


Katıldıkları eğitimde faydalı bilgiler edindiklerini ifade eden stajyer öğrenciler, eğitimden dolayı belediyeye teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.